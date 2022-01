Sam (17) uit Overveen vermist na avondje met vrienden

Hij is voor het laatst gezien toen hij bij vrienden vertrok uit een woning aan de Leidsevaartweg bij station Heemstede-Aerdenhout. Hij vertrok omstreeks 00.40 uur op de fiets naar zijn huis in Overveen. Daar is hij niet aangekomen.

Zijn signalement: hij is ongeveer 1,70 meter lang, normaal postuur en geblondeerd krullend haar met donkerbruine uitgroei. Hij droeg woensdagavond een zwarte pufferjas van Dickies, een bruine trui met een witte H erop (merk Harlaut), een lichtblauw spijkerbroek van Carhartt en zwarte Nikes. Hij fietst op een donkergrijze racefiets van het merk Sensa.

De politie vraagt ieder die weet waar Sam is, of hem heeft gezien contact op te nemen via 0900-8844.