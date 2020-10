’13 tot 17 miljard nodig om krijgsmacht klaar te maken voor toekomst’

Om alleen al aan de internationale afspraken te voldoen, is 6,5 tot 8 miljard euro nodig. Hierbij tekent de minister aan dat bij het halen van deze doelstellingen ‘rekening moet worden gehouden met de ruimte die een volgend kabinet daarvoor beschikbaar stelt’. Juist die politieke ruimte, of het gebrek eraan, zorgde er afgelopen jaren het Nederlandse defensiebudget bij lange na niet kwam aan de 2 procent van bruto binnenlands product die binnen de NAVO als begrotingsnorm geldt.

Bijleveld presenteert haar visie donderdag in Den Haag, maar De Telegraaf beschikt nu al over een versie van het document dat vooruitblikt tot het jaar 2035. Het document schetst een serie eigenschappen waaraan het dan moet voldoen: om de dreigingen van de huidige maatschappij het hoofd te bieden moet de krijgsmacht over vijftien jaar hoogtechnologisch functioneren, een betrouwbare partner zijn en informatiegestuurd werken.

Ambities

Hoewel Bijleveld in haar voorwoord stelt dat er keuzes zullen moeten worden gemaakt, wordt niet echt duidelijk wat die in haar ogen zijn. Ook maakt de visie niet concreet hoe de ambities in militaire eenheden en middelen vertaald moeten worden. Bijleveld komt niet verder dan dat Nederland aan slagkracht moet gaan leveren wat de NAVO vraagt. Iets wat nu, ondanks herhaaldelijke pleidooien van bondgenoten daartoe, nog niet lukt.

Voor het grootste probleem waarmee defensie kampt – een personeelstekort van 9.000 man – noemt Bijleveld oplossingen die al in gang zijn gezet. Bijvoorbeeld een flexibeler systeem van belonen en benoemen en meer bevoegdheden voor commandanten om personeelszaken te kunnen doen.

Prominente aandacht is er ook voor meer samenwerken in Europa. Volgens Bijleveld moet Europa en daarmee ons land beter in staat zijn de eigen broek op te houden. Dat heeft te maken met de verminderende bereidheid van de VS om voor onze verdediging op te draaien. De minister denkt dat voor betere samenwerking meer ‘standaardisatie en interoperabiliteit’ nodig zijn. In niet-jargon: dezelfde manier van optreden als de buren en met dezelfde spullen.

Onderzeeboten

Dit advies is niet opmerkelijk want binnen militaire kringen klinkt het pleidooi al langer. Bijvoorbeeld van de kant van de officierenverenigingen. Maar dat kan gevolgen hebben voor grote materieelprojecten waarmee Nederland nu bezig is. De meest prominente: de vervanging van de onderzeeboten. Als ons land daadwerkelijk meer gaat kiezen voor gestandaardiseerde schepen zou dat de rol van marinefavoriet Damen/Saab behoorlijk negatief kunnen beïnvloeden.

Tot slot stelt Bijleveld dat ons land moet inzetten op zaken waar we nu goed in zijn: onze F-35 eenheden, special forces, de onderzeedienst en cybermilitairen. Maar ze brandt zich niet aan de vraag of dat dat betekent dat er ook financieel in moet worden geïnvesteerd, of dat inzetten op deze domeinen betekent dat er op andere vlakken een stap terug moet worden gezet.