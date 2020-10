Forum voor Democratie kiest met top 10 voor loyaliteit en behoud

„We hebben mensen nodig die de ervaring al hébben”, verklaarde FvD-Kamerlid Theo Hiddema tijdens de presentatie van de top-10 vanuit Ahoy in Rotterdam. Zelf blijft hij de nummer twee, achter lijsttrekker en boegbeeld Thierry Baudet, die met vuurwerk en windmachines het podium betrad. Daar waarschuwde hij zijn aanhang voor de ’ongekend ingrijpende maatregelen waarin we ons land nog meer gaan kwijtraken’.

In de strijd daartegen - het woord ’partijkartel’ viel niet eens - presenteerde Baudet zijn nieuwe lijst voor de Kamerverkiezingen. Met op nummer drie: Nicki Pouw-Verweij, arts en conservatief katholiek. Ze zit nu voor FvD in de Eerste Kamer.

’Anti-feminist’

Nieuw in de politiek, maar niet in de FvD-gelederen, is ’anti-feminist’ Eva Vlaardingenbroek, die haar promotie aan de Universiteit Leiden heeft opgegeven om de politiek in te gaan. Ze staat op plek 5.

Tijdens de presentatie onthulde FvD ook de verkiezingsslogan - letterlijk, met het weghalen van een sticker van de campagnebus door penningmeester Olaf Ephraim. De bedrijfseconoom staat zelf op plek zes. Hij was volgens onderzoeksplatform Follow the Money betrokken bij frauduleuze aandelentransacties.

Terugkeer Eerdmans

En al laat FvD zich erop voorstaan een partij te zijn zonder beroepspolitici, op plek vier staat toch echt iemand die bijna zijn hele loopbaan in de politiek heeft doorgebracht: Joost Eerdmans. Hij was medewerker van het CDA, Kamerlid van de LPF, wethouder in Capelle en in Rotterdam, voor Leefbaar. Voor Eerdmans zou het Kamerlidmaatschap voor Forum voor Democratie zijn terugkeer betekenen in de landelijke politiek.

Op nummer zeven Baudet-vertrouweling Freek Jansen, voorzitter van de jongerenvereniging. Na hem weer een bekende: de gewezen VVD’er Wybren van Haga, die na zijn royement bij de liberalen lid werd van FvD en met een gestolen zetel feitelijk fungeerde als derde Kamerlid voor Forum. Zoals hij het zelf verwoordde: „We hebben al een jaar aan elkaar gesnuffeld”, zei Van Haga tegen Baudet. Vanaf nu zal hij echt als derde FvD-Kamerlid opereren, zo beloofde hij. Zijn loyaliteit wordt beloond met een achtste plek op de lijst.

Boeren

Voor het boerengeluid is daar Jan Cees Vogelaar, broer van voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar. De voormalig melkveehouder voerde met het Landbouw Collectief fel actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Om zijn intenties te onderstrepen, had hij zijn tractor meegenomen naar Ahoy.

Op de tiende plek ’een oude vriend’: Hans Smolders, voormalig LPF-Kamerlid, raadslid in Tilburg en sinds vorig jaar Statenlid voor FVD in Brabant. Bij de presentatie zei de voormalig ijshockey-international zich te willen inzetten voor ’een beter Nederland dat we niet gaan krijgen met de bestaande politiek’.