Zwerm van 4000 bijen nestelt in fietstas in Haarlem

De fiets stond geparkeerd in de voortuin van een huis aan de Rijksstraatweg. De bewoners ontdekten de bijen en besloten een imker in te schakelen. Lemmers heeft de bijen overgeplaatst naar een speciale bijenkast. Die blijft nog even in de voortuin staan, zodat alle bijen zich kunnen nestelen. ,,Ze hadden het ontzettend naar hun zin, want ze waren al aan het bouwen. De stukjes bijenwas haalde je er al uit.’’

Het is met deze hoge temperaturen gebruikelijk dat bijen gaan zwermen, en soms op aparte plaatsen nestelen. Zo haalden Lemmers al eens zwermen weg uit een auto-uitlaat, een voetbaldoel en een strandstoel.

Waarschijnlijk gaan de bijen naar de kinderboerderij. ,,Daar mogen ze dan weer gaan wonen en vliegen’’, aldus Lemmers.

Ⓒ Michel van Bergen