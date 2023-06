Bus 666 naar Hel rijdt straks niet meer

Sinds 2006 konden mensen met bus 666 naar Hel, wat velen ook deden. Al was het maar voor de grap en om te kunnen zeggen: „Ik heb bus 666 naar de Hel gepakt”.

Conservatief-christelijke groepen voerden een campagne om de busroute een ander nummer te geven. Zo stelde een van hen dat „het gewoon dom is om de realiteit van eeuwige verdoemenis op welke manier dan ook als amusant voor te stellen”. Dat ook vele Poolse katholieken wel de ironie van bus 666 konden waarderen, maakte voor hen blijkbaar niet uit. PKS Gdynia zwichtte voor de druk en gaat het routenummer aanpassen. Maar of het definitief is moet nog blijken, want veel mensen zijn niet over de actie te spreken.

De gevoeligheid rond 666 stamt uit het bijbelboek Openbaring. In Openbaring 13:-18 noemt de schrijver het getal 666 het ’getal van het beest’. Volgens sommigen slaat dat op de duivel. Al wijzen anderen weer naar de Romeinse keizer Nero, die tijdens zijn bewind christenen vervolgde.