Weer slaat vanaf donderdag om: ’Doet denken aan herfst’

Na een warme en zeer droge zomer ziet het weerbeeld er vanaf donderdag compleet anders uit. „Omdat de wind naar het noordwesten draait, komen er buien en duidelijke frissere lucht naar Nederland”, aldus meteoroloog Rico Schröder van Weeronline. Later deze week en in het weekend wordt het niet warmer dan 15 tot 17 graden, niet het fraaiste terrasweer. Normaal is het in deze tijd van het jaar 18 tot 20 graden.

Voordat het zover is, schijnt op deze maandag de zon en is het 23 tot lokaal 26 graden. Dinsdag en woensdag valt vooral in het zuiden regen. Volgens Schröder gaan we duidelijk richting een ander seizoen. „Vooral de combinatie van lagere temperaturen, een stevige noordwestenwind en enkele buien doen toch wel denken aan herfst. Voor het gevoel is het zelfs nog een paar graden kouder. Een jas, maar ook weer kleding met langere mouwen, kunnen weer uit de kast gehaald worden.”

Het herfstige weer lijkt echter geen blijvertje. „De wind draait volgende week naar het zuidwesten. Daarmee wordt geleidelijk weer wat warmere lucht aangevoerd en later volgende week kan het kwik weer in de buurt van de 20 graden uitkomen. Ruim t-shirt of korte broek nog niet te ver op, want ze kunnen nog zeker van pas komen.”