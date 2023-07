Bouwkraan New York stort in na brand, boort zich in gebouw

New York - In New York is een bouwkraan in brand gevlogen en vervolgens deels ingestort. Meerdere personen hebben daarbij lichte verwondingen opgelopen. Het ongeval vond woensdagochtend plaats aan de westkant van het eiland Manhattan.

Het bovenste deel van de kraan viel rond 07.30 uur en raakte een hoog gebouw aan de overkant van de straat. Op beelden is te zien dat voetgangers wegrennen voor het vallende puin. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet direct duidelijk. Het zou gaan om zowel burgers als personeel van de brandweer. Tekst gaat verder onder de video. Het verkeer is geblokkeerd door het puin dat op straat ligt. De politie in New York roept mensen op uit de buurt van de plek van het ongeval te blijven en voorlopig alternatieve routes te gebruiken. „Als je het puin op straat ziet dan had dit veel erger af kunnen lopen", zegt de burgemeester Eric Adams van New York tegter plaatse tegen verslaggevers. „We hebben geluk dat dit niet op het drukste moment van de dag gebeurt."