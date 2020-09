Boer krijgt coronaboete voor trekkersactie ’75 jaar vrijheid’

Tientallen boeren, onder aanvoering van Farmers Defence Force-voorman Wieggers (39), vormden dit jaar speciaal voor Bevrijdingsdag een ’Mega-Trekkers-Display’, zoals ze het zelf aankondigden. De Achterhoekse boer wordt verantwoordelijk gehouden voor de bijeenkomst, die overigens volledig in de buitenlucht werd gehouden. Hij moet de duizend euro vóór 31 oktober aftikken, meldt Omroep Gelderland. „Grapperhaus komt weg met zijn overtredingen door sorry te zeggen en 750 euro te doneren aan het Rode Kruis en meneer Akwasi met zijn Zwarte Piet-uitspraken komt weg zonder vervolging, maar de boeren wordt een boete opgelegd”, zo vertaalt Thijs Wieggers de woede die niet alleen bij hem, maar ook bij veel van zijn collega’s onder de oppervlakte speelt.

Wieggers moest na het openen van de brief eerst even in zijn ogen wrijven. „Dit had ik niet verwacht. Ik was niet de organisator van de bijeenkomst, ik heb alleen het land beschikbaar gesteld. Het was gewoon een ludieke actie van de boeren uit de Achterhoek, en een paar uit Twente, voor 75 jaar vrijheid. Vrijheid die we eigenlijk koesteren. Maar die is nu eigenlijk wel verdwenen.”

Eurocentjes

De boer kondigt aan in beroep te gaan. Mocht hij alsnog moeten betalen, dan ’breng ik het in centen naar het CJIB in Leeuwarden’. „En dan denk ik dat er heel wat boeren meerijden. Dan krijgen ze daar gewoon een kieper in eurocenten te verwerken.”

De Gelderse boer had eerder dit jaar ook al problemen met justitie, nadat een agent een wapen op hem richtte tijdens een boerenprotest.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952