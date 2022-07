Duizenden geëvacueerd om nieuwe bosbrand in Californië

Onder de evacuaties waren ook minstens 60 hikers, die de afgelegen Pacific Coast Trail bewandelden in het gebied. Die route loopt vanaf de zuidelijke grens met Mexico via Californië, Oregon en Washington naar de grens met Canada. De hikers waren volgens de autoriteiten niet in direct gevaar, maar vanwege de onvoorspelbaarheid van de brand werden ze uit voorzorg opgehaald door hulpdiensten.

In het gebied heersen zogeheten "rode vlag"-weeromstandigheden, die het bestrijden van het vuur moeilijk maken. Het gaat dan vooral om hitte, droogte en een sterke wind, waardoor het vuur zich makkelijk verspreidt.

In de afgelopen weken was de Oak Fire, in de buurt van het nationale park Yosemite, nog de grootste brand van het jaar. Die brand is inmiddels 19.000 hectare groot en voor 65 procent onder controle. Tientallen huizen zijn verwoest door het vuur. Er vielen geen gewonden.

De grootste bosbrand in Californië ooit vond in 2021 plaats. Bij de Dixie-brand werd bijna een miljoen hectare in as gelegd evenals 1329 gebouwen. De dodelijkste natuurbrand in de geschiedenis van Californië is de Camp-brand uit 2018. Daarbij vielen 85 doden en werden 18.804 gebouwen vernietigd.