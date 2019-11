Dodelijke steekpartij in Dordrecht

Het slachtoffer werd in een auto naar het ziekenhuis gereden, maar overleed daar voor de deur. Ⓒ Fotopersburo Busink

DORDRECHT - In een woning aan het Pearl Buckerf in Dordrecht is een ruzie uitgelopen op een steekpartij, die uiteindelijk dodelijk is afgelopen. Het slachtoffer werd in een auto naar het ziekenhuis gereden, maar overleed daar voor de deur. Een man is aangehouden.