ANWB verwacht extra drukke avondspits door start meivakantie

De meeste vertraging ontstaat donderdagmiddag op de wegen van Utrecht richting het zuiden, maar ook tussen Arnhem en de Duitse grens wordt het druk. In Noord-Brabant en in het midden van het land worden ook files verwacht. Reizigers die richting de Veluwe rijden moeten rekenen op vertraging en ook tussen Apeldoorn en Eindhoven wordt het druk. Het lijkt donderdag te gaan regenen, waardoor de files extra kunnen oplopen.

In de Bollenstreek is het de komende dagen druk door het Bloemencorso. Ook moeten reizigers rekening houden met de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel waardoor deze richting Bergen op Zoom dichtgaat van vrijdag tot maandag. De week erop is de tunnel zelfs in beide richtingen afgesloten.