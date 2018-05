Geert Wilders over verblijf in Israël: ’Natuurlijk ging je achter de vrouwen aan’

Op zijn zeventiende vertrok Wilders naar Israël. Hij woonde tussen 1980 en 1982 in een ’mosjav’, een soort landbouwcommune die lijkt op de bekende kibboets. In die tijd was Israël een van de weinige landen waar scholieren zonder werkvergunning konden werken.

’Vaak nog ontgonnen’

Eerst woonde Wilders in Jeruzalem en werkte Wilders in een kibboets, maar dat vond hij maar niets. Toen kwam hij bij een mosjav op de Westelijke Jordaanoever terecht waar hij wat geld kon verdienen. „Ik werkte onder andere met bijen, uien, druiven, paprika en maïs.”

Wilders ging naar Israël omdat het land hem aantrok. „Het klimaat sprak me daar aan. Het is misschien wel een van de warmste gebieden van Israël. En vaak nog onontgonnen.”

’Geblowd als gekken’

Presentator Wilfried de Jong, die zelf ook een tijdje in een kibboets heeft doorgebracht, vertelde in het gesprek met Wilders ook over zijn tijd daar. „Voor mij was het coming of age. Ontdekken wie je als jongen was. Er werd geblowd als gekken, er werd gezopen, iedereen zocht alles uit op het gebied van de liefde”, aldus De Jong.

Dit beeld kan Geert Wilders bevestigen, op de drugs na. „Ik had heel veel leuke Israëlische vriendinnen. Natuurlijk ging je ook achter de vrouwen aan en drinken hoorde er ook bij. Drugs heb ik nooit gedaan. Maar ook keihard werken hoor.”

Schoenen gejat bij moskeebezoek

In Israël bezocht Geert Wilders voor de eerste keer in zijn leven een moskee. Dat vond hij indrukwekkend en massaal. „De grootheid, de massaliteit. Dat was vooral wat ik zag.”

Zijn tweede moskeebezoek, een paar jaar later in Damascus, was minder succesvol. „Ik kwam eruit, en toen waren mijn nieuwe Nike’s gejat. Je moest ze uitdoen, wist ik veel? Ik had de meest nieuwe schoenen meegenomen, en ik kom eruit, weg schoenen. Ik ben toen op blote voeten de souk in gegaan en heb Arabische schoenen gekocht.”

’Een hele andere wereld’

Ook zag Wilders in Israël de oorlog van dichtbij. „Ik kom uit Venlo. Prachtige stad maar wat de VVV daar deed was ongeveer het hoogtepunt van de week. En in één keer sta je daar in de Jordaanoever. Zie je helikopters, magnesiumbommen, mitrailleurs. Een hele andere wereld.”

Naar eigen zeggen was de PVV-leider destijds niet erg geïnteresseerd in politiek. „Sommige mensen zeggen wel eens: ’De liefde van Wilders voor Israël is toen ontstaan’. Dat is ook zo, maar ik was nog niet heel erg met politiek bezig.”