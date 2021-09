Italië gaat het verst met Green Pass: straks ook op het werk

Dat betekent dat wie bijvoorbeeld in de fabriek wil werken ófwel sinds minstens twee weken in ieder geval het eerste vaccin moet hebben gehad, ofwel binnen de afgelopen negen maanden van Covid-19 moet zijn genezen, ofwel binnen de afgelopen 48 uur een test moet hebben gedaan waaruit blijkt dat hij of zij negatief is.

De bedoeling is dat deze verplichting rond half oktober wordt ingevoerd. Mogelijk zal de ministerraad donderdag hierover beslissen. De regeringspartij Lega is onderling verdeeld. Lega-leider Salvini heeft bezwaar tegen de vergaande maatregelen, maar een ander kopstuk van de Lega, de minister van Economische Ontwikkeling Giancarlo Giorgetti, is voorstander. De andere regeringspartijen zijn grotendeels voorstander van de invoering.

Er wordt nog gekeken naar mogelijke juridische bezwaren voor invoering bij de privésector. Maar de regering wil de pas zeker invoeren voor alle ambtenaren. De pas werd voor het eerst in Italië verplicht bij het zorgpersoneel. Inmiddels is het zo dat wie in Italië een trein of vliegtuig wil nemen een coronacertificaat moet tonen. Dat geldt ook voor wie in een restaurant binnen wil eten, een museum wil bezoeken of iemand wil bezoeken in het ziekenhuis. Ook in de universiteiten is de coronapas verplicht.