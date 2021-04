Man rijdt gewonnen sportwagen razendsnel total loss: ’Een auto is te vervangen’

Adam Griffiths beleeft een onvergetelijke week, op meerdere vlakken. Eerst won hij een rode Mitsubishi Lancer Evo IX ter waarde van zo’n 50.000 euro. Maar na enkele uurtjes op de weg, had de Welshman het gaspedaal al te diep in getrapt. Hij klapte tegen een muur op, niet ver van zijn huis in het zuiden van Wales. „Gelukkig is mijn passagier niet gewond geraakt. De auto is vervangbaar, maar sommige andere dingen niet”, zei hij nadien volgens Britse media.

De man had de auto gewonnen in een loterij (’Dream Car Giveaways’). Hij stak zijn hand direct in eigen boezem. „Het is mijn schuld, ik heb mezelf bezeerd bij deze crash en ik moet de gevolgen accepteren.”

Woede

Intussen heeft hij zijn account op Facebook verwijderd omdat het aantal haatreacties niet meer te doen was. „Er waren mensen die me lastigvielen en mensen die contact opnamen met mijn moeder om te vertellen dat ik dood moest. Het komt allemaal omdat ik die auto heb gewonnen. Als ik ’m gewoon zelf betaald had, zou niemand geïnteresseerd zijn.”