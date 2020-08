LIVE | Amsterdamse gemeenteraad in spoedzitting bijeen om corona

Onze verslaggever Mike Muller volgt het debat. Volg zijn live verslag onderaan dit bericht.

Aan het eind van de ochtend is er eerst een technische sessie te volgen voor raadsleden, waarin zij met deskundigen zoals de GGD van gedachten kunnen wisselen. ’s Middags vanaf 14.00 uur volgt een spoeddebat waarbij ook burgemeester Halsema aanwezig is. De partijen willen een regionale lockdown voorkomen. „Dat zou desastreus zijn voor heel veel mensen”, zegt CDA’er Diederik Boomsma.

Amsterdam geldt momenteel als grootste corona-brandhaard van Nederland. Dinsdag schreef burgemeester Halsema in een brief dat zij ’per onmiddellijke ingang’ bezoekers buiten de regio’ ontmoedigde om naar Amsterdam te komen. Haar eigen brief sprak ze ’s avonds echter tegen. Nu worden bezoekers nog niet opgeroepen om Amsterdam te mijden.

Inmiddels is er een nieuwe versie van de brief verschenen, maar veel politici alsook ondernemers laken de verwarrende communicatie. De economie van de hoofdstad en omliggende gemeenten wordt immers veel harder getroffen dan de economie in andere delen van het land. De verwachting is dat het percentage binnen- en buitenlandse toeristen in Amsterdam dit jaar terugloopt met 68 tot 74 procent. Veel bedrijven die gericht zijn op bezoekers, zijn daarom al ’technisch failliet’. Vooral in de horeca en hotelbranche gaan grote klappen vallen, is de vrees.

Momenteel is de werkloosheid in en rond Amsterdam al fors toegenomen, meldde uitkeringsinstantie UWV donderdag. Vergeleken met vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen al met 53 procent gestegen.