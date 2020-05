Kleine oorlogsverhalen van de gewone man

Een vreugdedans te midden van een uitzinnige menigte die op 5 mei 1945 op de Amstellaan (tegenwoordig Vrijheidslaan) in Amsterdam de bevrijding vierde. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Tweede Wereldoorlog staat, 75 jaar na dato, meer dan ooit in de belangstelling. Nooit vertelde persoonlijke verhalen, klein en groot, komen juist nu naar buiten. Historicus Kees Ribbens: „De oorlog is straks met pensioen, daarom willen we meer vastleggen.”