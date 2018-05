Liefdesrivaal bekent moord: jaloers dat slachtoffer relatie met zijn vriendin had

Het levenloze lichaam van de 28-jarige slagerszoon Bjorn De Vrieze werd dinsdagmiddag aangetroffen in zijn woning in de straat Drie Wilgen in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Alles wees erop dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht.

De moord werd gepleegd door J.V., een 23-jarige man uit Tielt. Hij bekende de moord zelf. Het Belgische openbaar ministerie bevestigt gaat het om een incident in de relationele sfeer maar kan verder niets zeggen over de zaak vanwege het lopende onderzoek.

Slagerszoon

De Vrieze zou later de slagerij van zijn ouders overnemen. Als barman was hij in 2012 het slachtoffer van een caféruzie, toen een van zijn klanten hem met een mes stak.

De jongeman was ook politiek actief, bij het meerderheidskartel N-VA/Open VLD+ in Tielt.