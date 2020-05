LIVE | 147 personeelsleden vleesverwerker Groenlo besmet met corona

147 van de 657 medewerkers van een vleesverwerkingsbedrijf in Groenlo zijn besmet met het coronavirus. De meeste besmettingen (79) zijn vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, de overige 68 besmette personeelsleden wonen in Nederland, meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Afgelopen week werd het slachthuis in Groenlo van slachter en vleesverwerker Vion per direct gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus. Bij een steekproef onder 212 medewerkers werden er 45 positief getest op het longvirus. De uitkomst van de steekproef was voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland aanleiding om ook de overige medewerkers te testen.

