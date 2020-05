LIVE Corona-uitbraak in Duitse kerk: 82 besmettingen in één dienst

Meer dan 80 kerkgangers in de Duitse stad Frankfurt zijn ondanks strenge hygiënemaatregelen besmet geraakt met het coronavirus. Het zou mis zijn gegaan tijdens een dienst op 10 mei, melden lokale media. Aanvankelijk werden 40 besmettingen gemeld door de autoriteiten, maar dat aantal liep in de loop van zondag met 42 op naar 82.

Sinds 1 mei mogen kerkdiensten onder strenge voorwaarden weer doorgaan. Zo mag er bijvoorbeeld ook geen collectezakje worden doorgegeven.

Ondanks de vele besmettingen maken de meeste kerkgangers het goed. Eén persoon zou in het ziekenhuis zijn opgenomen. Volgens de lokale autoriteiten hield de kerk zich aan de richtlijn van 1,5 meter afstand tussen mensen die niet uit hetzelfde gezin komen. Hoe er dan toch zoveel besmettingen hebben kunnen plaatsvinden, is onduidelijk. Ook zou er tijdens de dienst niet gezongen zijn. Volgens lokale media is er bij andere diensten geen verspreiding van het virus geweest.

Onder de geïnfecteerden zouden onder meer 16 personen uit de stad Hanau zijn. Ook bij inwoners in Wetteraukreis zijn veel besmettingen die te herleiden zijn tot de kerkdienst: 26.

De getroffen kerkgemeenschap heeft alle bijeenkomsten voorlopig afgelast. Diensten zijn alleen nog online te volgen.

In Nederland mogen vanaf 1 juni weer kerkdiensten worden houden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn.

Ook in het Duitse Leer, net over de grens bij Groningen, raakten mensen besmet met corona. Het zou gaan om 11 personen die samenkwamen voor een besloten feest in een restaurant.

New York Times

The New York Times heeft de voorpagina van zondag geheel gevuld met de namen, leeftijden, korte beschrijvingen en woonplaatsen van duizend Amerikanen die de afgelopen tijd zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De krant komt met het eerbetoon vanwege het naderen van de grens van 100.000 coronadoden in het land. "Amerikaanse sterfgevallen naderen de 100.000, een ontelbaar verlies", kopt het medium.

Volgens de krant kunnen cijfers alleen onmogelijk de impact van het virus weergeven. "Of het nu gaat om het aantal behandelde patiënten, het banenverlies of het afbreken van levens."

De namen en achtergronden van de slachtoffers heeft het medium uit overlijdensberichten gehaald. "De duizend mensen hier weerspiegelen slechts een procent van de tol. Niemand was slechts een nummer."

Bekijk hier het liveblog van zaterdag 23 mei

Binnenland:

Buitenland:

Daling in dagelijks aantal coronadoden in de VS

31 nieuwe coronadoden in Duitsland

Topadviseur Boris Johnson ontkent tweede lange autorit tijdens lockdown

Voor het eerst sinds maart: minder dan 50 nieuwe coronadoden in Spanje

Thaise wetenschappers zijn zaterdag begonnen met het testen van een coronavaccin op apen na succesvolle proeven met muizen.

Financieel-economisch

Sport:

Ook spelers FC Utrecht akkoord met minder salaris

Ploeggenoot van Nathan Aké besmet met coronavirus

De Premier League heeft een fors probleem: spelers doodsbang voor corona

Roger Federer wil niet in lege stadions tennissen

Virtuele wielerkoers ’ontsierd’ door technische problemen

Dit viel op in Bundesliga: kartonnen poppen en falende verdedigers

Entertainment: