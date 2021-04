Ic’s nemen 57 nieuwe coronapatiënten op, flink meer dan maandag

In totaal liggen nu 820 mensen met corona op de intensive cares. Per saldo is het aantal coronapatiënten op de ic’s met 7 toegenomen. Dat saldo kan schommelen, omdat het samenhangt met onder meer het aantal mensen dat de ic’s verlaat. Dat kunnen er de ene dag meer zijn dan de andere dag, doordat sommige mensen korter op de ic liggen dan andere mensen. Daarnaast is de uitstroom ook afhankelijk van de capaciteit op de verpleegafdelingen. Als die voller liggen, kunnen minder mensen van de ic terug naar de afdeling.

Volgens ic-arts Diederik Gommers is het dan ook beter om te kijken naar de instroom van het aantal nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de ic’s. Dinsdag werden in totaal 392 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen. De nieuwe ic-patiënten komen op dit moment volgens Gommers voornamelijk van de verpleegafdelingen. Wanneer dus het aantal nieuwe ziekenopnames toe- of afneemt, gaat dat daarna ook op de ic’s gebeuren, aldus de arts.

Op de verpleegafdelingen werden 335 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 123 meer dan maandag. Per saldo liggen er 18 coronapatiënten meer in de klinieken, in totaal 1777. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal 2597 mensen met Covid-19, 25 meer dan een dag eerder.