Immigratie ’een dramatisch experiment op onszelf’

Onze samenleving is onder invloed van de massa-immigratie ingrijpend veranderd. Het straatbeeld werd kleurrijker, eetgewoontes gevarieerder, de jongerencultuur diverser en de islam meer zichtbaar. Tevens is er sprake van segregatie en radicalisering van moslims. Hoe moeten we omgaan met die ontwikkelingen? Socioloog Ruud Koopmans: ,,Heb zelfvertrouwen. Relativeer niet langer de betekenis van onze cultuur en van onze waarden.”