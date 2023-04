Premium Het beste van De Telegraaf

Richard de Mos had overal oren en ogen en regelde alles: ’Gewoon iedereen op de lijst 500 euro laten lappen’

Door Lieke Jongbloed en Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Richard de Mos in de rechtbank. Ⓒ ANP / ANP

Een strafeis van 22 maanden cel en een beroepsverbod voor vier jaar. Dit hangt bijna 3,5 jaar na de inval in het Haagse stadhuis oud-raadslid, -wethouder en -Kamerlid Richard de Mos boven het hoofd. Hij stond in januari terecht voor corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Vriend en vijand beamen dat De Mos een handig politicus is die tussen het volk en met de poten in het bluswater staat. Maar zijn beloftes aan kiezers en sponsors slaan snel over in vriendjespolitiek, vindt het OM.