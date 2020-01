Nederlandse drugsrunner gepakt in Egypte

De man was in de ochtend zonder problemen vertrokken vanaf Schiphol en werd tegengehouden toen hij de luchthaven in Egypte wilde verlaten. Zijn bagage werd doorzocht, waarna er drie verschillende soorten verdovende middelen werden aangetroffen.

De Nederlander, van Egyptische komaf, had crystal meth bij zich, xtc en hasj. Ook had hij zestig pillen bij zich van een pijnbestrijder die verboden is, meldde Gamal Abdel-Fattah, woordvoerder van de douaneautoriteiten in het Noord-Afrikaanse land.

De woonplaats en leeftijd van de aangehouden man zijn niet bekendgemaakt. Het onderzoek wordt voortgezet.