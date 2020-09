‘Uitglijder Grapperhaus onderschat door kabinet’

In Den Haag wordt flink gebaald om het huwelijk van minister Grapperhaus, dat niet volledig coronaproof was. Er is geopperd om zijn verantwoordelijkheid -het handhaven van de coronaregels- te verplaatsen naar minister Dekker voor Rechtsbescherming. Dat zegt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van Afhameren.