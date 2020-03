Amsterdam verstrekt in week 3700 gratis parkeervergunningen

Het hoofdstedelijke stadsbestuur besloot vorige week de medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen en GGD een gratis parkeervergunning te verstrekken, zodat zij zonder problemen in de hoofdstad kunnen werken. In Amsterdam zijn in een week tijd ook al 22.000 zelfstandigen die een aanvraag hebben gedaan om financieel ondersteund te worden omdat hun inkomsten (deels) zijn wegvallen.

„De impact van deze crisis op de Amsterdamse economie is enorm”, stelde de directeur Ruimte en Economie. Naast een grote kunst- en cultuursector ontvangen vooral de horeca- en toeristenbranche in Amsterdam harde klappen. Dat heeft weer gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Vooral de hoeveelheid toeristen- en parkeerbelasting die de gemeentekas komende tijd begroot was, zal fors minder zijn, zo wordt gewaarschuwd.

Varen over de grachten

In de bijeenkomst werden door raadsleden ook vragen gesteld over praktische zaken, zoals het varen met een bootje in de grachten, zoals normaliter veel gebeurt. Alleen een gezamenlijk huishouden mag met drie of meer personen varen. Mensen die geen gezamenlijk huishouden vormen en toch met meer dan drie mensen op een bootje stappen, zullen worden beboet.

Tot nu toe zijn er in de hoofdstad door handhavers al acht boetes uitgedeeld aan mensen die zich -op welke manier dan ook- niet aan de voorschriften hielden. Omdat er minder inbraken, brand en criminaliteit is, is de handhavingscapaciteit op straat voorlopig goed op sterkte. Volgens de directeur van de GGD is de regio Amsterdam voorbereid op extra coronapatiënten. In totaal zijn er ruim 400 mensen positief getest op het coronavirus, een flinke stijging met afgelopen weken. 116 personen zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Intussen zijn extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo zijn kramen waar non-food wordt verkocht tijdelijk verboden op markten zodat er meer ruimte ontstaat voor kramen waar levensmiddelen worden verkocht. Ook zijn Cruyff Courts, sportvelden, voetbalkooien en fitnessapparaten in parken dicht.