Dit leeft op je gezicht

Hij leeft in de haarzakjes en talgklieren van onze huid en eet dode cellen en olierestjes. We hebben er geen last van, maar als het er te veel zijn kunnen we huidproblemen krijgen, met name op wangen, kin en voorhoofd. Zoals roodheid, bultjes, acné-achtige ontsteking en jeukerige ogen.

De volwassen mijt heeft vier paar korte pootjes en is 0,1 tot 0,4 mm lang. Honden kunnen ook last hebben van de mijt.

Probate middelen tegen de plaaggeestjes zijn crèmes met permetrine, crotamiton of ivermectine.