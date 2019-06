De ruim 1,2 miljoen automobilisten met een diesel betalen over anderhalf jaar 1 eurocent meer accijns aan de pomp. Twee jaar later komt daar nog een cent bij. Dieselrijders rekenen op dit moment minder accijns af bij het tankstation dan mensen met een benzineauto, maar betalen wel meer wegenbelasting.

Lastenverzwaring

Door de accijnsverhoging voor dieselrijders worden de verschillen iets minder groot. De lastenverzwaring in het definitieve klimaatakkoord is enigszins opmerkelijk. Nieuwe dieselauto’s stoten minder CO2 uit ten opzichte van personenwagens die op benzine rijden. Bij de verbranding van diesel komt wel meer fijnstof vrij.

Als het aan het conceptakkoord van Ed Nijpels had gelegen kwam er ook een accijnsverhoging op benzine, maar daar ziet het kabinet geen heil in.

Bijtelling

Voor elektrische rijders met een leasewagen komt er stapsgewijs een einde aan de lagere bijtelling. Volgend jaar gaat het percentage belasting dat over de cataloguswaarde van een stekkerauto moet worden afgerekend van 4 naar 8 procent. Een jaar later gaat het percentage met nog eens 4 procent omhoog en in 2022 opnieuw.

Het is de bedoeling dat vanaf 2026 leaserijders met een stekkerauto evenveel betalen als zakelijke rijders met een benzinevoertuig. De bijtelling komt dan uit op 22 procent.

De aanschaf van een nieuwe auto wordt door het klimaatakkoord ook duurder. Bovenop de aanschafbelasting bpm introduceert het kabinet een ’innovatietaks’.

