Grapperhaus: ’Carbid geen alternatief vuurwerk’

In de regio’s waar er een traditie is van carbidschieten (en dat zijn acht van de 25 veiligheidsregio’s) gaat er volgens Bruls gepraat worden met de burgmeesters. „Die gaan overleggen of we het extra in de gaten moeten houden.”

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie), die ook bij het Veiligheidsberaad was, is de hand in het carbid-verhaal toch echt aan de gemeenten zelf. „Het is een kwestie van wat de lokale gebruiken zijn en hoe het geregeld is. Maar we moeten dit niet gaan zien als alternatief vuurwerk. Zeker niet. We hebben nu echt voor één jaar het vuurwerk verboden om de zorg te ontlasten.”