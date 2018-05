Man (68) wordt gek van rookmelder en schiet deze kapot

De politie zei dat Mason vaker had geklaagd over valse meldingen van zijn rookmelder, aldus lokale media. Hij was boos dat brandweermannen zijn rookmelder niet voor hem konden verplaatsen.

Daarom besloot hij maandagmiddag het heft, en zijn jachtgeweer, maar in eigen handen te nemen.

’Geef geweer terug’

Toegesnelde reddingswerkers zeiden dat toen ze het jachtgeweer van Mason afnamen, hij een handgeweer pakte en dat op ze richtte. Hij eiste dat ze zijn jachtgeweer aan hem teruggaven.

Reddingsmedewerkers wisten Mason vervolgens te ontwapenen. Er vielen geen gewonden.

’Onschuldig’

Volgens Mason is hij onschuldig. Sinds dinsdag is hij weer op vrije voeten.. Zijn advocaat wil geen commentaar geven op de zaak.