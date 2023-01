’Ruzie over 100 dollar ging vooraf aan fatale schietpartij met zeven doden’

Chunli Zhao (67) zou in woede zijn ontstoken toen hij van zijn baas honderd dollar moest betalen nadat hij met een vorkheftruck op een bulldozer zou zijn gebotst. De 66-jarige Zhao greep vervolgens naar een vuurwapen en schoot bij het betreffende bedrijf vier collega’s dood. Vervolgens begaf hij zich naar een boerderij in de buurt waar hij eerder had gewerkt. Daar schoot hij nog eens drie ex-collega’s dood. De slachtoffers zijn tussen de 43 en 74 jaar oud.

Zhao heeft de moorden inmiddels bekend en zegt dat hij veel gepest werd bij de bedrijven. Hij klaagde er naar eigen zeggen over de arbeidsomstandigheden en de lange werkdagen die er werden gemaakt.