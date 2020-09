Betoging op Dam tegen executie Iraanse worstelaar Navid Afkari

Een demonstrant in Berlijn tijdens een protest uit steun voor de Iraanse worstelaar Navid Afkari. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Op initiatief van Iraniërs in Nederland is er zondag op de Dam in Amsterdam een betoging tegen de executie van worstelaar Navid Afkari door het Iraanse regime. De demonstratie begint om 15.30 uur, aldus de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland.