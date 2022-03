Premium Het beste van De Telegraaf

Streamdingdienst HBO Max trapt af met klassiekers, wat voegt het toe? ’Competitie is enorm’

Door Kitty Herweijer

Carice van Houten en Michiel Huisman (links) in ’Game of thrones’. Ook zal de klassieker ’The Sopranos’ (boven) bij HBO Max te zien zijn. Ⓒ Foto’s HBO Max

Hilversum - Paniek op sociale media begin dit jaar toen grote HBO-series zoals The Sopranos, Game of thrones en The wire ’opeens’ verdwenen van Ziggo, dat eerder exclusief HBO-series in zijn stal had. Vanaf dinsdag zijn deze klassiekers en andere successen te zien op de eigen service HBO Max. Nóg een streamingdienst erbij. Is de Nederlandse markt onverzadigbaar?