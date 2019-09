Steker Albert Cuyp voor rechter

Ⓒ VRIJETIJDAMSTERDAM.NL

AMSTERDAM - De 46-jarige verdachte Taha E. staat vandaag in de rechtbank in Amsterdam voor het neersteken van Martin en Sharon Colmans op de Albert Cuypmarkt. De geboren Egyptenaar, die op de markt al tien jaar naast de meubelwinkel van de Colmans’ een waterpijpwinkel had, kan zich niks meer herinneren van het voorval. Dit tot afgrijzen van de slachtoffers, die zeggen dat zij hun buurman in de loop van de jaren zagen radicaliseren.