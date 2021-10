Man verkleed als The Joker steekt in op tien mensen en sticht brand in trein Tokio.

Dat schrijft The Daily Mail. De aanval had plaats rond 20.00 uur lokale tijd, toen de trein stilstond op het Kokuryo-station in de Japanse hoofdstad. Minstens tien passagiers zijn gewond geraakt, waarvan één ernstig, nadat een man met een mes verkleed The Joker in een trein in Tokio verschillende mensen neerstak, hen naar verluidt met zuur besproeide en de wagon in brand stak.

Een mannelijke passagier zei: „Ik hoorde een luide knal en zag vlammen en rook aan de achterkant. Iedereen was in paniek. De aanvaller, een 24-jarige man, werd ter plekke gearresteerd en wordt onderzocht, meldde de lokale nieuwszender NHK. Het incident werd door getuigen op sociale media geplaatst en beelden op de televisie toonden brandweerlieden, politieagenten en paramedici die passagiers redden. Op foto’s en video’s is te zien dat er brand is in het treinstel en dat mensen in paniek door de ramen naar buiten klimmen.

Veel passagiers ontsnapten door de ramen van de trein nadat de deuren niet onmiddellijk opengingen toen de trein stopte. Er werd gezien hoe agenten de trein binnengingen waar de verdachte zat en zich niet verzette tegen zijn arrestatie.

Ⓒ EPA

Geweldsmisdrijven zijn zeldzaam in Japan. Toch is het land in de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door aanvallen met messen waarbij willekeurige slachtoffers vielen. In augustus raakten negen mensen gewond toen een man reizigers aanviel in een forensentrein in Tokio. In juni 2008 reed een man met een vrachtwagen in op een menigte in Tokio, sprong uit het voertuig en begon op voetgangers in te steken. Daarbij vielen zeven doden.