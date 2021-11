’The Joker’-fan wilde met mesaanval in Tokio de doodstraf krijgen

Zeker zeventien mensen zijn zondag gewond geraakt toen een man verkleed als The Joker in een trein in Tokio passagiers aanviel met een mes. Volgens Japanse media probeerde hij ook brand te stichten nadat hij mensen met zuur besproeide. De politie heeft de man aangehouden.

De aanval had plaats rond 20.00 uur lokale tijd, toen de trein stilstond op het Kokuryo-station in de Japanse hoofdstad. Van de gewonden verkeert er één in kritieke toestand: een 60-jarige man. Van de 17 gewonden zouden er 10 steekwonden hebben. Na de aanval brak grote paniek uit in de met rook gevulde trein.

Een mannelijke passagier zei: „Ik hoorde een luide knal en zag vlammen en rook aan de achterkant. Iedereen was in paniek. De aanvaller, een 24-jarige man, werd ter plekke gearresteerd en wordt onderzocht, meldde de lokale nieuwszender NHK. Veel van de gewonden zouden op weg zijn geweest naar Halloween-feestjes in de stad.

Beelden van het incident werd door getuigen op sociale media geplaatst en televisiebeelden toonden brandweerlieden, politieagenten en paramedici die passagiers redden. Op foto’s en video’s is te zien dat er brand is in het treinstel en dat mensen in paniek door de ramen naar buiten klimmen.

Beelden dader

Er zijn ook beelden van de vermoedelijke dader opgedoken, melden Japanse media. Te zien is dat een man met een bril in een groen en paars Joker-pak rustig een sigaretje rookt, terwijl hij in de metro zit. Op zijn gezicht zit niet de schminck van het geweldadige personage uit de wereldberoemde Batman-films. Op andere beelden is dezelfde man te zien, omringd door politiemensen. De aanvaller zou hebben verklaard dat hij mensen wilde doden, zodat hij zelf de doodstraf zou kunnen krijgen, meldt persbureau Reuters.

Veel passagiers ontsnapten door de ramen van de trein nadat de deuren niet onmiddellijk opengingen toen de trein stopte. Er werd gezien hoe agenten de trein binnengingen waar de verdachte zat en zich niet verzette tegen zijn arrestatie. Het station waar de aanval plaatsvond, geldt als één van de drukste in de wereld.

Ⓒ EPA

Geweldsmisdrijven zijn zeldzaam in Japan. Toch is het land in de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door aanvallen met messen waarbij willekeurige slachtoffers vielen. In augustus raakten negen mensen gewond toen een man reizigers aanviel in een forensentrein in Tokio. In juni 2008 reed een man met een vrachtwagen in op een menigte in Tokio, sprong uit het voertuig en begon op voetgangers in te steken. Daarbij vielen zeven doden.