Poch en Grapperhaus bereiken overeenstemming over tegemoetkoming

Het gaat het om ’een tegemoetkoming op humanitaire gronden’, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maandag is overeenstemming bereikt tussen de advocaten Knoops en Grapperhaus over de tegemoetkoming. De inhoud van de overeenkomst is geheim.

Grapperhaus wilde Poch een bedrag geven dat is gebaseerd op de vergoeding die iemand krijgt voor elke dag onterechte detentie, werd eerder duidelijk. Ook wilde hij een tegemoetkoming geven in de advocaatkosten die Poch maakte. Eind september schreef Grapperhaus dat Poch 700.000 euro zou ontvangen met daarbovenop nog de advocaatkosten. Poch vond dat te weinig, liet zijn advocaat Knoops diezelfde dag nog weten. Nu is er dus alsnog overeenstemming.

De CDA-bewindsman sprak van een „eenzijdige, onherroepelijke toezegging.” De minister wil hiermee een stap zetten om uit de impasse te komen die was ontstaan. Julio Poch krijgt van de overheid een schadevergoeding voor de acht jaar die hij onterecht heeft vastgezeten in een Argentijnse cel. Grapperhaus zegde dat eerder al toe tijdens een debat in de Tweede Kamer. Een groot deel van de Kamer drong aan op een financiële compensatie voor de Nederlands-Argentijnse oud-piloot.

De voormalige piloot werd in Argentinië verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten, waarbij tegenstanders van de militaire dictatuur in de jaren tachtig uit vliegtuigen werden gegooid. Uiteindelijk werd Poch vrijgesproken.