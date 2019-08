Schietgames in terreurcel

Het gaat om ’first person shooters’, waarbij de speler door de ogen van een personage kijkt dat met vuurwapens, messen en explosieven vijanden of willekeurige voorbijgangers doodt.

Onder andere de schietspellen Grand Theft Auto, Brothers in Arms – Earned in Blood en Halo 4 zijn verwijderd van de streng bewaakte terroristenafdeling. Ook Call of Duty is afgepakt. IS gebruikte dit spel voor propagandavideo’s.

De spellen zijn deze maand verwijderd. Dat gebeurde een paar dagen nadat de krant daarover vragen stelde. „Spellen waarin geweld voorkomt, achten wij niet wenselijk voor de TA-doelgroep”, zegt een woordvoerder namens de Dienst Justitiële Inrichtingen.

„Er is daarom nog eens gekeken naar de aanwezige spellen.” Eerder verwijderde Vught na vragen van De Telegraaf al jihadistische boeken van de TA.