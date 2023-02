Interrailer geweerd uit ICE-treinen Duitsland: ’ronduit belachelijk’

Toen mensen deze week lucht kregen van een verbod op Interrailers op een flink deel van de bekende wit-rode hogesnelheidstreinen in de vakantieperiode, was de kritiek niet mals. Op sociale media fulmineerden mensen dat het een gotspe is dat terwijl de Europese en nationale overheden gepassioneerd oproepen om vanwege duurzaamheidsredenen toch vooral de trein in plaats van het vliegtuig te pakken voor vakantie, de Interrailers een optie wordt ontnomen.

Interrailen, waarbij je voor een vast bedrag onbeperkt door Europa kan treinen, is in het zonnetje gezet de afgelopen jaren. Sterker nog; de EU biedt tienduizenden jongeren vanaf maart dit jaar gratis de kans om met de trein Europa te ontdekken.

’Belachelijk’

„Dit is ronduit belachelijk. Interrail promoten als mogelijkheid voor internationaal treinreizen en dan doodleuk Interrailers verbieden in dé belangrijkste verbinding tussen Nederland en Duitsland. Echt bizar”, aldus een twitteraar.

Ook bij NS kwam de kritiek binnen. „En die is terecht. Maar de uitbreiding van internationaal reizen op het spoor verloopt trapsgewijs en niet lineair. We zijn heel druk met de uitbreiding”, aldus een woordvoerder van NS International.

Hij legt uit dat de kogel nog niet definitief door de kerk is, maar dat het idee om Interrailers overdag te verbannen uit een aantal ICE-treinen wel op tafel ligt. „Iemand had per ongeluk al in ons informatiesysteem gezet dat Interrailers definitief geen gebruik kunnen maken van de treinen, maar dat was wat voorbarig”, klinkt het.

Toch is het verre van ondenkbaar. „Vorig jaar waren er werkzaamheden bij Berlijn, waardoor daar minder treinen reden. Toen stapten veel Interrailers op de ICE, met enorme drukte tot gevolg. Zozeer dat mensen die een plaats hadden geboekt, met koffers achterbleven op stations”, aldus de woordvoerder.

Opties

Ook dit jaar zijn er werkzaamheden op het ’normale spoor’ en dus vreest men een identiek scenario op de hogesnelheidslijn. Vandaar dat men nu kijkt naar verschillende opties, waaronder ook het verminderen van tickets in de losse verkoop of aan groepen. En dus het weren van Interrailers op treinen naar Berlijn in de periode 17 juni tot 18 augustus, tussen 6.00 en 16.00 uur. In de vakantie, precies wanneer Interrailen populair is.

Meer treinen laten rijden is geen optie, want die zijn er niet. „Er is één reservetrein en die houden we achter de hand voor als er iets misgaat.” Ook de werkzaamheden uitstellen is geen optie. Tegelijk snapt de NS dat reizigers zich gepakt voelen: ze betalen voor een reiskaart en ineens mogen ze niet met een deel van de treinen mee, terwijl dat wél in de voorwaarden staat.

Vandaar dat Interrailers die al een plekje hebben gereserveerd, dat sowieso kunnen behouden. Maar voor nieuwe boekingen is het systeem gesloten, totdat duidelijk is wat de koers wordt.