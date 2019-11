Weer grote cokevangst Rotterdam

De vangst werd om onderzoeksredenen niet eerder naar buiten gebracht omdat de vangst deel uitmaakt van een lopend onderzoek. De coke was verdeeld over een twintigtal sporttassen in containers. De twee vangsten staan los van elkaar.

De drugs zaten in containers met balen koffie uit Brazilië. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De inbeslagname van de andere partij ging gepaard met de arrestatie van drie personen in een busje. Volgens het OM leidde een tip tot de vangst.

Dit jaar werd al 23.000 kilo cocaïne onderschept in de haven. Nog nooit eerder werd zoveel coke in beslag genomen in de haven.