Rechtbank: negatieve complottheorieën Bodegraven moeten stoppen

DEN HAAG - Drie complotdenkers moeten per direct stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft aangespannen tegen Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever.