Zijn de coronacijfers bedrieglijk?

Corona is grotendeels verdreven uit de ziekenhuizen en van de intensive cares, maar de somberheid laat zich lastiger verjagen. Het aantal besmettingen zit weer in de lift en Nederlanders weten niet goed of ze de teugels moeten aanhalen of juist laten vieren. En ziekenhuizen zetten zich schrap. „We hopen dat het meest heftige scenario zich niet weer voordoet.”