Man aangehouden in Duitsland vanwege doden in woning Geldermalsen

De politie was maandag met man en macht op zoek naar de man. Hij zou er in een zwarte Renault vandoor zijn gegaan. Over zijn motief is niets bekend. De 38-jarige moeder en haar zoontje van 6 werden maandagochtend dood aangetroffen in de woning.

Omwonenden wezen maandag naar de vader van het gezin, Joost, een zelfstandig ondernemer. De lichamen werden aangetroffen na een woningbrand aan de Emmalaan in de Gelderse plaats.