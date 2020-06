Vrouw (41) heeft 44 kinderen

Volgens de vrouw heeft ze een genetische afwijking waardoor ze altijd meerlingen krijgt. Ze heeft drie vierlingen, vier drielingen en zes tweelingen.

Mariam was twaalf toen ze trouwde met een man die 28 jaar ouder was. Een jaar later beviel ze van een tweeling. Een dokter liet haar weten dat de pil geen optie was, omdat dat voor problemen zou kunnen zorgen omdat ze ongebruikelijk grote eierstokken heeft. En dus bleven de baby’s maar komen. Drie jaar geleden beviel ze voor het laatst, van een tweeling. Een van hen stierf en haar man liet korte tijd later zijn enorme gezin in de steek.

„Mijn man heeft me veel pijn gedaan. Al mijn tijd ging naar het verzorgen van mijn kinderen en wat geld verdienen”, zo vertelt de vrouw aan Mirror. Maar de laatste horrorbevalling heeft haar ook wat goeds gebracht: een gynaecoloog uit de hoofdstad wil haar helpen. „Ze heeft een genetische aanleg voor hyper-ovulatie, in één cyclus komen er meerdere eitjes vrij, wat de kans op meerlingen aanzienlijk vergroot.” Haar baarmoeder is inmiddels verwijderd.

Mariam woont met haar 44 kinderen in vier kleine huisjes in Oeganda. Ze werkt onder meer als kapster. Ook brouwt ze haar eigen drank die ze vervolgens verkoopt. Familie heeft ze niet. „We helpen waar we kunnen, zoals met koken en wassen, maar ze draagt de lasten van de hele familie op haar schouders. Ik voel met haar mee”, aldus haar zoon Ivan.