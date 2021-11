16.287 nieuwe coronagevallen, vrijwel gelijk aan record van donderdag

Dat is vrijwel gelijk aan het record van donderdag. Toen waren er (na correctie) 16.331 positieve tests.

Het gemiddelde bereikte wel een nieuw record. In de afgelopen zeven dagen zijn 91.697 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 13.100 per dag. Het is voor het eerst dat het weektotaal boven de 90.000 gevallen uitkomt.

In Amsterdam kregen 688 inwoners bericht dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Rotterdam registreerde 482 positieve tests en Den Haag 415. Daarna volgen Utrecht (244) en Tilburg (213). Alleen in het Gelderse Rozendaal en op het Waddeneiland Schiermonnikoog testte niemand positief.

Overleden

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 32 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. Onder hen zijn drie mensen uit Rotterdam, dat als enige gemeente in Nederland meer dan duizend geregistreerde sterfgevallen heeft.

In de afgelopen zeven dagen zijn 178 sterfgevallen gemeld, gemiddeld ruim 25 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 29 maart, ruim zeven maanden geleden.