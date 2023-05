EU wil tempo in productie munitie Oekraïne: ’Het is een race tegen de klok’

Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) trok de afgelopen weken door Europa om munitiefabrieken te bezoeken. Sinds het einde van de Koude Oorlog staan veel productielocaties (deels) in de mottenballen. „Maar de infrastructuur ligt er”, zegt de Fransman optimistisch. „Door onze geschiedenis heeft Europa meer productiecapaciteit dan de VS.”

Schenking

Maar de fabrieken draaien dus lang niet altijd op volle toeren. Brussel stelt voor om productielijnen weer in gebruik te nemen, op te voeren of waar nodig zelfs nieuwe fabrieken te bouwen. Om Oekraïne te helpen besloten EU-lidstaten eerder dit voorjaar om 1 miljard euro uit de Vredesfaciliteit te trekken om munitie uit eigen voorraden te schenken. Daarnaast is woensdag besloten om voor nog eens 1 miljard euro gezamenlijk munitie te kopen. Ook Noorwegen doet mee.

Munitie voor de Lightgun (LG) 1 105mm Howitzer. Ⓒ Getty Images

Kiev laat geen moment passeren om richting Europa te vragen om meer munitie. Het land is blij met alle geschonken pantserhouwitsers en gevechtstanks. Maar in de strijd tegen de Russen schieten de Oekraïense strijdkrachten meer granaten af dan Europa nu kan produceren.

’Derde spoor’

Daarom wil het landenblok naast de gezamenlijke inkoop en het leegvegen van de eigen voorraadkast, ook de productie opvoeren. Dit noemen ze in Brussel het ’derde spoor’. Eurocommissaris Breton kwam woensdag met een voorstel voor de invulling van dit plan. Brussel wil daarvoor 500 miljoen euro uittrekken. In de praktijk komt het neer op ruim 1 miljard aan investeringen. Want lidstaten en de industrie moeten zelf 60 procent financieren.

Het geld, zo stelt Brussel voor, kan voor allerlei zaken gebruikt worden. Voor het heropstarten van productielijnen, maar ook voor toeleveranciers of het omscholen van personeel. Breton wil ook geld uit het coronaherstelfonds en het regiofonds in de defensie-industrie steken. Dat ligt vooral gevoelig in lidstaten met strikte neutraliteitspolitiek, zoals Ierland en Oostenrijk.

’Race tegen de klok’

Waarom is er belastinggeld nodig voor een industrietak waar ze orders nu al niet meer aankunnen? „De Europese defensie-industrie is niet homogeen. Ik heb tijdens mijn bezoeken gezien dat er wél problemen zijn met de financiering”, aldus Breton.

Brussel wil 500 miljoen euro uittrekken voor het opvoeren van de productie van munitie. Ⓒ Getty Images

Hoewel arbeid geen EU-bevoegdheid is wil Breton de lidstaten aansporen om alles uit de kast te halen. „Nachtwerk of productie in het weekend mag soms niet door regels. Maar het kost veel tijd om in de ochtend de machines weer op te starten”, stelt de eurocommissaris. „Het is een race tegen de klok. We gaan dus met lidstaten onderzoeken of het anders kan.”

Noodgevallen

Breton heeft naast een pot geld nieuwe Europese wetgeving voorgesteld om de administratieve rompslomp te verminderen. En hij zet de deur op een kier voor een soort ’oorlogseconomie’.

De EU-bestuurder wil het in noodgevallen mogelijk maken om voorrang af te dwingen bij orders van munitie of bestanddelen die nodig zijn voor het maken van granaten. Bedrijven kunnen boetes krijgen als ze niet meewerken. Ondernemers zouden een vrijstelling moeten krijgen als ze aantonen dat het echt niet gaat.

Breton hoopt dat het Europees Parlement en lidstaten nog voor de zomer instemmen. Dat is uitzonderlijk snel voor Europese begrippen. „Het moet mogelijk zijn om binnen 12 maanden de munitieproductie naar 1 miljoen stuks per jaar te krijgen.”