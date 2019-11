Uitgaansjongeren gaan los op portiers Breda

De beveiligers grepen in toen er rond 03.30 uur een vechtpartij ontstond in de horecagelegenheid aan de Visserstraat. De vlam sloeg in de pan toen iemand tegen een ander aanliep. „Een toegesnelde portier probeerde de boel te sussen, maar werd vervolgens door een aantal jongeren belaagd en mishandeld. Hierbij kreeg hij een slag in zijn gezicht. Een tweede portier die eveneens te hulp schoot, werd vervolgens ook in zijn gelaat geslagen”, meldt de politie.

De oproerkraaiers werden naar buiten gedirigeerd, waar de politie ze aanhield. Beide portiers hebben aangifte gedaan. De vijf verdachten - drie 19-jarige mannen, een 20-jarige man uit Breda en een 18-jarige man uit het Brabantse Hank - zijn overgebracht naar het politiebureau. „Zij zitten vast voor verder onderzoek”, aldus de politie zaterdagmorgen.