Beelden: ’abnormale’ hagelbui in Groningen

Voor het noordoosten van het land was een code geel afgekondigd, voor zwaar onweer met hagel, veel regen en windstoten. „We hebben honderden deuken op het dak van de auto”, laat Chiel, met het toesturen van een paar foto’s, weten aan De Telegraaf. „Echt abnormaal!”

Ook voor zondagmiddag en -avond geldt een waarschuwing voor het noordoosten. In Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen kunnen onweersbuien ontstaan waarbij lokaal veel neerslag in korte tijd kan vallen. Ook is hagel mogelijk.

