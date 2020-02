Man neergestoken in McDonald’s in Rotterdam

Het filiaal van McDonald’s aan de Zwart Janstraat in Rotterdam. Ⓒ Google Streetview

ROTTERDAM - Een man is zaterdagochtend neergestoken in een filiaal van McDonald’s aan de Zwart Janstraat in Rotterdam. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. Dat bevestigde de politie na berichtgeving door RTV Rijnmond.