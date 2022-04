Baby in kinderwagen komt om het leven na aanrijding in Luik

Video

Auto explodeert in woonwijk: ‘Achterklep vloog over mijn huis’

Een auto is woensdag ontploft in een woonwijk in het Gelderse Beuningen. Een lekkende losse gasfles in de kofferbak is volgens de brandweer de oorzaak van de explosie. Op het moment van de ontploffing zat er een man in de auto, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een buurtbewoner vertelt hoe ze de ...