Amerikaanse staat wil af van verkoop elektrische auto

Een elektrische auto ter illustratie.

Wyoming - De Amerikaanse staat Wyoming wil de verkoop van elektrische auto’s in 2035 helemaal uitgeband hebben. De Republikeinse senator Jim Anderson heeft een wet geïntroduceerd om dat te regelen. ,,De wet is vooral bedoeld om te benadrukken dat we niet blij zijn met de staten die onze voertuigen verbieden”, zegt hij tegen de Washington Post, doelend op wagens die op fossiele brandstoffen rijden.